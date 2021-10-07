Нефть подешевела вслед за газом после комментариев РФ и США

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются вслед за ценами на газ после комментариев РФ и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46% – до 80,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему в частности способствовало снижение цен на газ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента РФ Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.

Давление на цены на черное золото также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 млн баррелей, или на 0,6%, – до 420,9 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 млн баррелей.