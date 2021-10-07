 

Нефть подешевела вслед за газом после комментариев РФ и США

07.10.2021, 8:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть в четверг утром снижаются вслед за ценами на газ после комментариев РФ и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46% – до 80,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему в частности способствовало снижение цен на газ.

Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтобы избежать роста цен на бензин. Кроме того, по данным СМИ, заявление в среду президента РФ Владимира Путина о готовности РФ к работе по стабилизации мирового энергорынка способствовало снижению цен на газ.

Давление на цены на черное золото также оказала статистика по коммерческим запасам нефти в США за неделю, которые увеличились на 2,3 млн баррелей, или на 0,6%, – до 420,9 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 0,4 млн баррелей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Похищение Чауса навредило расследованию дела – антикоррупционная прокуратура

06.07 / С четверга в Москве резко похолодает

09.05 / ОБСЕ назвала количество погибших мирных жителей на Донбассе с начала 2021 года

17.10 / «Ощущение дежавю» – после теракта французские политики снова призывают к единству и критикуют правительство

09.07 / Euronews – протесты против повторного карантина в Белграде не утихают

09.05 / Корабли США и Украины отработали слаженность действий в Черном море. Их действия сопровождали суда из РФ

04.10 / Hill – штаб Байдена отказался от критики Трампа, заболевшего коронавирусом

01.05 / Возобновилось движение транспорта через таджикско-киргизскую границу

30.08 / В Минске произошла стычка между протестующими и силовиками

21.06 / Боевики на Донбассе ведут дистанционное минирование территории – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика