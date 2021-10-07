 

В сети пишут, что скоро батончики «Баунти» пропадут с магазинов и на это есть причина, а все дело в ураганах

07.10.2021, 7:48, Разное
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Американский производитель сладостей, компания Mars, – одна из самых крупных торговых марок, которая выпускает кондитерские изделия и занимается их поставками по всему миру.

Не так давно производитель заявил, что в ближайшем будущем будут ограничены поставки шоколадок бренда Bounty, о чем пишет издание «Коммерсантъ».

Причиной ограничений является чрезмерно высокий спрос на лакомства, а также перебои с поставками сырья, из которого изготавливаются сладости. Специалисты заявляют о недостатке кокосовой стружки, что случилось ввиду недостаточного урожая из-за стихийных бедствий.

К примеру, на Филиппинах тайфуны уничтожили почти полсотни миллионов кокосовых деревьях. Сотрудники компании предполагают, что перебои сохранятся до начала 2022 года.

Директор «Mars Wrigley Россия» заявила, что покупатели не столкнуться с дефицитом батончиков в российских магазинах.



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