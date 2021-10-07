 

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет

07.10.2021, 7:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕвропарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности, говорится в докладе ЕП по европейско-американским отношениям и стратегической автономии ЕС.

«Создать Политический трансатлантический совет для систематических консультаций и координации по внешней политике и безопасности», – приводит РИА «Новости» текст выдержки из доклада, в котором изложены рекомендации евродепутатов для Совета ЕС и Еврокомиссии.

По мнению депутатов, ЕС должен укреплять свои оборонные возможности, становиться более самостоятельным в экономике, отстаивать свои интересы на международной арене, но при этом развивать стратегическое партнерство с США.

Особенно такое партнерство необходимо, когда речь идет о взаимодействии с Китаем, считают депутаты.

При этом они указали на разногласия, возникшие после формирования партнерства США, Австралии и Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS), в которое не пригласили страны ЕС.

«ЕС и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях», – говорится в документе.

По мнению депутатов, Трансатлантический совет могли бы возглавить госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности.

Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Он потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. В РФ подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.



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