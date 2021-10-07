Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки, курс евро вырос на 1,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки и составил 72,4 рубля. Курс евро вырос на 1,75 копейки и составил 83,67 рубля, передает ТАСС.

В среду рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро.