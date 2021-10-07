 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

07.10.2021, 7:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКурс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки, курс евро вырос на 1,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки и составил 72,4 рубля. Курс евро вырос на 1,75 копейки и составил 83,67 рубля, передает ТАСС.

В среду рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро.



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