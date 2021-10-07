 

Эксперт раскритиковал утверждения о недопоставках газа Россией

07.10.2021, 7:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУтверждения о том, что Газпром поставляет мало газа в ЕС для манипулирования ценами абсурдны, компания полностью исполняет контрактные обязательства, сообщил специалист по рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

«Последняя уловка заключается в том, что 42 депутата из Европейского парламента, которые, вероятно, являются представителями Польши и стран Балтии хотят, изучить не манипулирует ли Газпром ценами на газ в Европе. Однако правда в том, что российский газовый гигант выполнил свои обязательства по договору перед ЕС, и никто в Европе это не оспаривает», – передает РИА Новости слова эксперта.

Он также обратил внимание на то, что экспорт газа Газпромом в ЕС вырос с января по июль на 23%. «Эти цифры доказывают абсурдность обвинений в дефиците поставок от Газпрома. Если ЕС неверно оценил газовый рынок и не заказал больше российского газа, то он не может винить в этом Газпром», – сообщил он.

По мнению специалиста, еще одна ошибка Европы, которая привела к энергетическому кризису заключается в политизации процесса строительства «Северного потока – 2». А нападки в сторону России являются лишь попыткой переложить на нее вину за возникший энергокризис в Европе.

«ЕС мог бы выдать временную лицензию на эксплуатацию «Северного потока – 2», чтобы позволить ему доставлять дополнительные объемы российского газа намного раньше, вместо того, чтобы тратить более полутора месяцев с момента его завершения, прежде чем регулятор Германии начнет проводить испытания в рамках предварительной сдачи объекта», – отметил Салама.

Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.



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