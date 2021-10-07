В Европарламенте хотят отправить Лукашенко под трибунал: К нему надо относиться, как к бывшему президенту

В среду, 6 октября, в Европарламенте

был одобрен проект резолюции о ситуации в Белоруссии. По словам Пятраса

Ауштрявичюса, это весьма серьезный документ, который определит, как в дальнейшем будут развиваться отношения Евросоюза с демократическими силами, жаждущих перемен в республике.

Европарламентарий рассказал, что большинство его коллег считают необходимым переход от простой критики к конкретным действиям, поскольку в Белоруссии продолжаются репрессии. Так, депутаты хотят принять пятый пакет санкций против действующего в республике режима, а также начать процесс Международного трибунала в том числе по отношению к Александру Лукашенко.

Ауштрявичюс отметил, что в резолюции будет отражена и роль России в подавлении свободы в Белоруссии. В Европарламенте якобы знают о планах объединения этих двух стран, и Лукашенко, по мнению тех депутатов, не имеет права проводить такие переговоры.

“К нему надо относиться, как к бывшему президенту”, – сказал Ауштрявичюс в эфире канала ОГП-ТВ.

Ранее Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition, политолог Андрей Елисеев заявил, что Александр Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти. Эксперт обратил внимание на слова, которые сказал президент Белоруссии на совещании с руководством своей администрации на прошлой неделе.