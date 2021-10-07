 

Мясное искушение: любимый рецепт Ларисы Гузеевой

07.10.2021, 7:08, Разное
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У жены успешного ресторатора в арсенале масса кулинарных техник. Лариса Гузеева не понаслышке знает, как порадовать свой желудок и устроить пир для близких людей. Знаменитость поделилась рецептом универсального блюда — запеченного мяса в желе. По словам звезды, это объедение очень калорийное.

Ингредиенты

Главный компонент блюда — мясо птицы. Лариса Гузеева предлагает использовать ножки индюшки. Кроме того, там понадобятся сухофрукты — курага и изюм. Для вкуса и аромата возьмем чеснок, соль и смесь из нескольких сортов перца. Готовить будем на сливочном масле.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Берем стеклянную форму или специальную посуду для запекания, смазываем ее маслом, добавляем немного воды.

2. Погружаем в емкость охлажденные голени индюшки вместе с хорошо промытыми курагой и изюмом. Добавляем чеснок, а также приправу из перца и соли по вкусу.

3. Ставим будущее яство в духовку на три часа, пока не оголятся косточки. После этого даем пище остыть и хаотично рубим ножом мясо. Относим блюдо в холодильник на 6-8 часов. Лариса Гузеева оставляет его на ночь.

Мясное искушение готово! Перед нами вкусная индюшатина в слегка остром кисло-сладком желе. Лариса Гузеева предупреждает, что блюдо вредное, для диеты не подходит.



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