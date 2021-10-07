Неизвестные осквернили стены Освенцима антисемитскими лозунгами

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07.10.2021, 6:50, Новости дня
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Неизвестные осквернили исторические здания мемориала в бывшем лагере смерти Освенцим — Биркенау, пишет швейцарский телеканал SRF. По информации, полученной от руководства комплекса, на девяти постройках были обнаружены антисемитские лозунги, нанесённые краской из баллончика. Полиция ведёт расследование этого отвратительного случая вандализма и нападения на символ одной из крупнейших трагедий в истории человечества, сообщило руководство мемориала.


Reuters

Среди памятных сооружений лагеря смерти Освенцим — Биркенау в Польше на девяти бывших бараках, где содержали заключённых, обнаружены нанесённые краской из баллончика антисемитские лозунги, пишет швейцарский телеканал SRF.

Руководство мемориального комплекса написало в Twitter об отвратительном инциденте и нападении на символ одной из крупнейших трагедий в истории человечества.

 

Statement concerning the vandalism that took place on October 5 at the Auschwitz II-Birkenau site. pic.twitter.com/bsNepIRCcL

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) October 5, 2021

 

Полиция разыскивает следы преступников и оценивает записи с камер наружного наблюдения, так же сообщило руководство мемориала. По завершении полицейского осмотра граффити на немецком и английском языках, некоторые из которых отрицают холокост, будут удалены. Некоторые из нанесённых надписей также ссылаются на отрывки из Библии, которые часто цитируются антисемитами.

Само название лагеря Освенцим вошло в сознание людей по всему миру как синоним холокоста и олицетворение зла, отмечает швейцарский телеканал. Более 1,1 миллионов человек, в основном исповедовавшие иудаизм, были убиты или умерли от голода и болезней в Аушвице — Биркенау во время Второй мировой войны.

Во время холокоста национал-социалисты убили по всей Европе около 6 миллионов евреев. Государственный музей и мемориал Освенцим — Биркенау находится на юге Польши. В него входят сохранившиеся и реконструированные сооружения обоих концентрационных лагерей, Освенцима I и Освенцима — Биркенау, который в войну выполнял роль лагеря смерти.

Мемориал воздаёт дань памяти убитым во время оккупации Польши нацистской Германией в годы Второй мировой войны, а также служит исследовательским целям, отмечает швейцарский телеканал SRF.



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