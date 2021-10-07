 

Генсек НАТО предостерёг Европу от создания «конкурирующей» структуры

07.10.2021, 6:50, Новости дня
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Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскритиковал желание некоторых европейских стран, а именно Франции, создать альтернативу НАТО, пишет Le Figaro. Генсек предупредил лидеров ЕС, что такая инициатива может не только ослабить трансатлантические связи, но и расколоть Европу.


Reuters

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал страны, которые хотят усилить европейскую оборону, пишет Le Figaro. По словам политика, создание «конкурирующих» с НАТО структур может ослабить и расколоть Североатлантический альянс.

Как рассказывает издание, во время пресс-конференции в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Столтенбергу задали вопрос о значении договора AUKUS между США, Австралией и Великобританией для трансатлантических отношений. «Я понимаю, что Франция разочарована» срывом крупной сделки по подлодкам с Австралией, заявил глава альянса. «В то же время союзники НАТО согласны по глобальной задаче: что мы должны сохранять единство», — считает политик. При этом он добавил, что не верит в создание партнёрства вне блока для его копирования или конкуренции с ним.

В то же самое время в Словении проходит саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза. Норвежец Столтенберг, как предполагает французская газета, специально для них подчеркнул, что 80% расходов НАТО на оборону обеспечиваются странами, которые не являются членами ЕС. «Конечно, это США, но также и другие союзники», — отметил генсек, перечислив Турцию, Норвегию, Исландию, Канаду и Великобританию. По его словам, они тоже важны для «защиты всей Европы». «Любая попытка ослабить трансатлантические связи путём создания альтернативной структуры или заявлений, что можно справиться в одиночку, не только ослабит НАТО, но и расколет Европу», — цитирует Le Figaro предупреждение Столтенберга.



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