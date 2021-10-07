 

Баталину назначили на должность первого замминистра труда

07.10.2021, 6:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПервым заместителем министра труда Российской Федерации назначена Ольга Баталина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», – говорится в распоряжении Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, во вторник Баталина была освобождена от должности замглавы Минтруда. Она занимала пост с февраля 2020 года.



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