Эксперт допустил рост цен на газ до 3 тыс. долларов

Стоимость газа на фоне увеличения спроса и сокращения предложения в мире может превысить отметку в 3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сказал специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

«Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам. Ситуация нестабильна, поэтому сложно установить потолок цен на газ. Стоимость может даже достигнуть 3 тыс. долларов», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

По прогнозам Гассан Салама, стоимость СПГ тем временем может вырасти до 3,6 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, особенно в случае суровой зимы. Он также отметил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут значительно вырасти после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний КНР обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму «любой ценой».

Накануне РФ предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными. Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.