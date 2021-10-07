Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения

Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал, что вагон был забит людьми, однако никто не пришел ему на помощь.

По словам потерпевшего, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки, передает РИА «Новости».

«Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал», – сказал Ковалев телеканалу «360». В итоге компания выбрала пассажира в качестве своей жертвы, один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.

«Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили», – отметил он.

Перед тем, как покинуть вагон, лежащего на полу Ковалева стал добивать мужчина в красной куртке, сказал Ковалев. «На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет», – посетовал пострадавший.

Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Пострадавшего с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

В правоохранительных органах уточнили, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Подозреваемые в избиении пассажира на Арбатско-Покровской линии метро были задержаны. В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. В СК запросили материалы, усмотрев в произошедшем покушение на убийство. В ГУ МВД по Москве уточнили, что нападавшими оказались приезжие от 21 до 26 лет, трое из них привлекались к уголовной ответственности. Все подозреваемые арестованы решением суда.