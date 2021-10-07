 

Владимиру Путину 69: как президент отмечает свой праздник последние 10 лет и что он будет делать сегодня

07.10.2021, 6:14, Разное
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Сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует свой 69-й день рождения. Каждый год россияне интересуются, как, где и с кем Владимир Владимирович отметит этот день. Давайте вспомним, что Путин делал в свой день рождения последние 10 лет.

В 2011 году экс-президенту и премьер-министру Владимиру Путину исполнилось 59 лет. 7 октября был для него обычным днем — он выполнял свои рабочие обязанности,

В 2012 году Путин вновь занял свое почетное место главы государства, а свое 60-летие отпраздновал тихо-мирно в кругу близких.

Свое 61-летие в 2013 году президент отметил в очень необычном месте — на сказочном Бали. Но прибыл он туда не для празднования, а ради саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Там лидеры АТЭС исполнили для Путина поздравительную песню и вручили саке и торт.

В 2014 году, когда Владимиру Владимировичу исполнилось 62 года, он, впервые за многие годы, позволил себе отдохнуть. Президент отправился в глухую сибирскую тайгу, чтобы пройтись по горным тропам.

63-й день рождения в 2015 году Путин снова встретил на рабочем месте, а вечером сменил официальный костюм на хоккейную форму и поехал на поединок Ночной лиги вместе с минобороны Сергеем Шойгу. Там президент забил 7 шайб.

В 2016 году глава государства не появлялся на публике 7 октября — он провел день с близкими людьми.

Свое 65-летие в 2017 году Владимир Владимирович встретил за рабочим столом, а вечером увиделся со старым товарищем, экс-премьером Италии Сильвио Берлускони, которые приехал к президенту в Сочи и подарил ему вышитый пододеяльник. В этом же году, но через 4 дня после дня рождения, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину маленького пушистого алабая.

66-летие глава государства отметил в кругу близких и за просмотром боя Хабиба Нурмагомедова, а 67-летие тоже с родными, но уже на природе.

В 2020-м году Владимир Владимирович встретил день рождения на работе, а вечер провел с друзьями и семьей. В этом году, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он планирует поступить так же.



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