 

В Техасе произошла стрельба в школе

07.10.2021, 5:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ американском штате Техас произошла стрельба в школе, есть много пострадавших, передает местный филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Сотрудники правоохранительных органов и различных чрезвычайных служб стянуты к старшей школе в городке Арлингтон после сообщений об инциденте, передает РИА «Новости».

«Множество людей пострадали от стрельбы», – передал телеканал.

По данным СМИ, школа блокирована. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. по предварительным данным три человека ранены. 

Ранее в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба, два человека пострадали.



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