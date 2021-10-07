В Техасе произошла стрельба в школе

В американском штате Техас произошла стрельба в школе, есть много пострадавших, передает местный филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию.

Сотрудники правоохранительных органов и различных чрезвычайных служб стянуты к старшей школе в городке Арлингтон после сообщений об инциденте, передает РИА «Новости».

«Множество людей пострадали от стрельбы», – передал телеканал.

По данным СМИ, школа блокирована. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия. по предварительным данным три человека ранены.

Ранее в школе в американском городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) произошла стрельба, два человека пострадали.