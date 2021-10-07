Обвиненному в госизмене ученому продлили арест

Гендиректору и главному конструктору ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александру Куранову продлен арест по делу о государственной измене, сообщил Лефортовский суд Москвы.

«Лефортовским районным судом Москвы продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря в отношении генерального директора – главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Куранова А. Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Источник агентства отметил, что Куранова подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

Об аресте ученого сообщалось в середине августа, его заключили в СИЗО по делу о государственной измене.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем иностранным спецслужбам могут понадобиться российские ученые.