CNBC – два тяжёлых трагичных года — в США визуализировали потери от коронакризиса

Американская художница Сюзанна Бреннан Фирстенберг решила наглядно представить масштаб потерь США от COVID-19. Она заполнила национальную аллею в Вашингтоне белыми флажками по количеству жертв эпидемии, а фотограф National Geographic Стивен Уилкс запечатлел необычный мемориал с помощью свой прославленной техники «дня и ночи», передаёт CNBC.

В прошлом месяце художница Сюзанна Бреннан Фирстенберг решила визуализировать масштаб потери (от коронавируса. — ИноТВ). Она заполнила Национальную аллею в округе Колумбия более чем 670 тысячами белых флажков, разместив их на расстоянии десяти дюймов друг от друга. На многих написаны имена, прикреплены фотографии и памятные вещи (погибших. — ИноТВ).

Исследователь и фотограф National Geographic Стивен Уилкс запечатлел мемориал и реакцию людей на него. Уилкс использовал свою прославленную технику «дня и ночи», чтобы создать эту проникновенную фотографию. На самом деле он сделал около 5 тысяч снимков в течение 30 часов, а затем соединил около сотни из них, чтобы показать течение времени.

СТИВЕН УИЛКС, исследователь и фотограф National Geographic: До меня дошли слухи, что на Национальной аллее будет очень большая инсталляция с флажками. Лично меня она ошеломила. Цифра 600 000 жизней воспринимается почти как сухая статистика. Поэтому я поднялся и посмотрел на всё сверху. Я специально хотел оказаться на возвышенности в попытке показать каждый флаг в отдельности.

Я хотел, чтобы точкой привязки на фотографии стал Национальный музей афроамериканской истории и культуры. Ведь этот вирус опустошил темнокожие сообщества. Мне хотелось, чтобы это здание было очень важным элементом фотографии и чтобы над ним всходило солнце.

В верхнем левом углу начинается отсчёт времени, и я меняю его ход согласно тому, что я называю вектором времени. Восход солнца находится в верхнем левом углу. И если вы будете следовать взглядом по диагонали, то увидите смену времени суток на этом изображении.

Мне очень хотелось запечатлеть эти невероятные моменты, когда люди впервые открывали для себя (масштаб трагедии. — ИноТВ). Они приходят на аллею, становятся на колени и осознают, что произошло. И это было поистине впечатляющее зрелище.

Эта выставка дала нам возможность собраться и поразмыслить над тем, какими болезненными и трудными были эти два года. Так много боли, столько потерь для большого количества людей.

Рассчитываю, что, когда вы посмотрите на эту фотографию и изучите её, у вас тоже появится чувство надежды. Ощущение, что мы справимся с этим (эпидемией COVID-19. — ИноТВ), если будем работать вместе.

Вы можете узнать подробности об этой фотографии на сайте natgeo.com.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.