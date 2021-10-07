 

Генпрокурор Молдавии опротестовал отстранение от должности

07.10.2021, 4:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМолдавский генпрокурор Александр Стояногло опротестовал в апелляционной палате Кишинева отстранение от должности, сообщил прокурор Руслан Попов.

«Вчера (5 октября – прим. ВЗГЛЯД) адвокаты Стояногло обжаловали в апелляционной палате решение Высшего совета прокуроров об отстранении генерального прокурора. Согласно процедурам, это решение должно было быть приостановлено до тех пор, пока судья не вынесет решение», – цитирует Попова РИА «Новости».

Он добавил, что в деле генпрокурора наблюдается конфликт интересов. С 2019 года Стояногло добивался увольнения сотрудника антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ из-за подозрений в нарушениях, а теперь Фуртунэ расследует дело Стояногло.

«Не знаю, что за опасность представлял генпрокурор, чтобы его задержали, генпрокуратура подверглась беспрецедентной атаке. Я считаю, что глупость и юридическая безграмотность перешли все границы», – указал Попов.

На данный момент Стояногло задержан, против него завели уголовное дело по четырем статьям. Его подозревают в пассивной коррупции, превышении полномочий, злоупотреблении служебным положением, а также указании ложных данных в декларациях.



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