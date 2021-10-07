 

США призвали Россию не использовать энергоносители как «оружие»

07.10.2021, 4:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГоссекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg выразил надежду, что предстоящей зимой РФ не станет использовать поставки энергоносителей для продвижения своих внешнеполитических интересов или как «оружие своей внешней политики».

«Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима», – приводит РИА «Новости» ответ Блинкена на вопрос о том, «играет ли РФ в игры, не поставляя больше газа».

Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.

Высокие цены на нефть и газ глава американского внешнеполитического ведомства назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок.

«Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам [энергии] различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши», – считает Блинкен.

Накануне РФ предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными. Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.



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