Der Tagesspiegel о саммите ЕС — Западные Балканы – пустые слова и никакого реального прогресса

Выступая на саммите ЕС — Западные Балканы, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вступления государств Западных Балкан в ЕС, пишет журналистка Надине Ланге в своей статье для Der Tagesspiegel. Однако подбадривающими словами всё ограничилось, отмечает автор: реальных мер по интеграции государств Западных Балкан в состав ЕС снова не последовало.



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Затягивания, изворотливость, бесцеремонность — таким образом склонить к реформам не удастся ни одну страну, пишет журналистка Надине Ланге в своей статье для Der Tagesspiegel. Однако ЕС поступает с Северной Македонией и Албанией именно так, считает автор: обоим странам ещё в марте 2020 года пообещали переговоры о вступлении в ЕС, однако прогресса с тех пор нет.

На минувшем саммите ЕС — Западные Балканы в Словении, конкретики также не было, отмечает Ланге. Вместо этого прозвучали привычные подбадривающие слова, обращённые не только к Северной Македонии и Албании, но и к остальным участникам саммита — Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Косово.

«Мы хотим, чтобы Западные Балканы вошли в ЕС», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также говорила об «общей европейской семье». Слова фон дер Ляйен были подкреплены инвестиционным планом на миллиард евро: как отмечает автор, таким образом Брюссель намерен создать противовес региональному влиянию РФ и Китая.

Однако всего этого слишком мало, считает Ланге: члена семьи не заставляют ждать на пороге. ЕС должен предпринимать конкретные шаги в сторону расширения: к примеру, принять в свой состав Северную Македонию и Албанию, задав, таким образом, позитивный пример для всех остальных государств Западных Балкан. Это особенно важно в случае с Сербией — самой населённой страной региона. Переговоры Брюсселя с Белградом о вступлении в ЕС длятся уже 7 лет, но никаких реальных перспектив не появляется. При этом отсутствие прогресса в отношениях с ЕС мало заботят президента Сербии Александра Вучича, отмечает автор: европейские инвестиции всё равно поступают в страну, а кроме того Белград заботится об укреплении своих отношений с Россией и Китаем.