France 24 – Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook

Слова о том, что Facebook ради прибыли продвигает материалы, сеющие рознь и ненависть, являются неправдой, пишет France 24, ссылаясь на слова главы Facebook Марка Цукерберга. Цукерберг подчеркнул, что Facebook зарабатывает благодаря рекламодателям, которые не желают видеть свою рекламу рядом с вредоносными и сеющими ненависть материалами.

Отвечая на обвинения в том, что Facebook ценит прибыль выше безопасности, Марк Цукерберг говорит, что это просто неправда.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ, основатель Facebook: Заявление о том, что мы ради прибыли намеренно продвигаем сеющие ненависть материалы глубоко нелогично. Мы зарабатываем деньги на рекламе, и рекламодатели постоянно говорят нам о том, что не хотят видеть свою рекламу рядом с вредными или сеющими ненависть материалами.

В Конгрессе США законодатели единогласно сошлись на том, что Facebook нужны изменения, после того как Фрэнсис Хауген выдвинула целый ряд обвинений.

ФРЭНСИС ХАУГЕН, экс-сотрудница Facebook: Я здесь сегодня, потому что уверена в том, что продукты Facebookвредят детям, сеют рознь и ослабляют нашу демократию.

Хауген подтвердила свои высказывания десятками тысяч страниц с внутренними исследованиями Facebook. Согласно им, соцсеть Instagram представляет из себя потенциальную угрозу для здоровья молодых людей, в особенности девушек. В исследовании говорится о том, что создаваемое Instagram общественное давление может вызывать проблемы для психического здоровья, такие как телесная дисморфия, пищевое расстройство и мысли о самоубийстве.

Хауген также заявила, что после избрания Джо Байдена Facebook преждевременно деактивировал карточки безопасности, разработанные для предотвращения дезинформации и недопущения разжигания насилия. По словам Хауген, этот шаг стал одной из причин штурма здания Капитолия.

На фоне того, что после утечек на прошлой неделе росло общественное недовольство, Facebook отложил свои планы по созданию детской версии Instagram. По всему миру примерно 3,5 миллиардов человек используют как минимум один из продуктов Facebook. Рыночная стоимость компании составляет почти $1 трлн.

Дата выхода в эфир: 6 октября 2021 года