Мнение: О маленьком пропагандисте

Один невысокий, тщедушный и немножко картавый человечек вскрыл всю подноготную.

«Рабочие зарабатывают так мало, что им приходится покупать дешёвые, низкосортные, поддельные продукты, – посетовал он в одной популярной газете. – А ведь главный потребитель — рабочие. Рабочих миллионы, капиталистов сотни. И вот, #производство дешёвого, поддельного продукта растёт не по дням, а по часам — наряду с ростом неслыханной роскоши горстки миллионеров».

И сердца читателей воспылали праведным гневом. А у вас разве не воспылали бы? Кстати, узнали автора?

Да-да, пламенный трибун, Владимир Ульянов-Ленин. Эту его цитату сейчас тиражируют и распространяют, намекая на пальмовое масло. Но Ильич говорил о маргарине.

«Маргарином, как известно, называют особым способом обработанное сало, из которого выделен стеарин. Из этого маргарина приготовляется искусственное — маргариновое масло. Производство маргарина в главных европейских странах достигло очень высоких размеров. Германия производит 12½ миллионов пудов в год маргарина, Англия — 7½ миллионов пудов и т. д. Маргарин дешевле настоящего масла. Громадному большинству населения в капи­талистических странах настоящее масло не по карману», – такие слова предваряют приведённую выше цитату.

И сразу показывают, что тут не так. В пересчёте на душу населения маргарина в Германии потреблялось на 1912 год, когда была написана эта статья, где-то 2,9 кг в год, в Англии и того меньше – 2,5 кг. Сливочного масла – 8-10 кг в год. Иначе говоря, маргарин выступал не заменой сливочного масла, но дополнением к нему. Кстати, душевой потребление последнего росло в начале XX века, вплоть до Первой мировой. А если учесть ещё довоенный рост потребления хлеба и кондитерских изделий – там маргарин используется и до сих пор широко, – то смысл у ленинской фразы прямо противоположный, на самом деле.

Что характерно, вождь давно упокоился в Мавзолее. Но приёмы его живут и работают. Почему? Ну не из-за этой ли несправедливости?

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