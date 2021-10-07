 

Эксперты усомнились в способности «Северного потока – 2» насытить газом Европу

07.10.2021, 3:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВвод в эксплуатацию «Северного потока – 2» предстоящей зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, которая столкнулась с энергетическим кризисом на фоне низкой заполненности ПХГ, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.

«Если газопровод «Северный поток – 2» будет запущен этой зимой, то это приведет только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у РФ сейчас ограничены», – приводит мнение экспертов Argus ТАСС.

Они ссылаются на то, что Газпром подтвердил прогноз по объему экспорта газа в Европу на 2021 год и не ждет роста экспорта в случае запуска «Северного потока – 2» до конца года.

В отчете говорится, что Газпром выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд российского рынка. «Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит Газпрому не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру», – считают аналитики Argus. В то же время они уверены, что Газпром сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.

Накануне РФ предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.

Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными. Президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.



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