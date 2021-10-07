Избиение в Московском метро – Личное мнение

Сегодня в вагоне метро случилось страшное. Трое приезжих из Дагестана молодых парней жестоко избили парня, который сделал им замечание, попросив вести себя вежливо и воспитано:

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Видео: Телеграм

После этих жутких кадров, лично мне стало почти страшно. Москва. Столица нашей Родины. Я давно воспринимаю этот город, как самый безопасный в мире.

И тут — в ограниченном и, по идее, самом защищённом в силу специфики месте — такое.

Нападавших поймали благодаря неравнодушию женщины. Она и рассказала, как всё было на одном из роликов выше:

«Три молодых человека вели себя очень агрессивно, сгоняли женщин с места, ко всем приставали. Женщина ехала с мужчиной, она уступила им место — они втроем уселись, начали веселиться обзывать пассажиров. Девушка встала, они стали к ней приставать, грубить, что у нее брекеты — начали к брекетам ее привязываться

Этот парень подошел и сделал замечание. Мол, прекрати, так себя не ведут. И сразу получил по лицу».

Три гордых уроженца славного Дагестана приехали в столицу на заработки. Тут же забыли, как принято у них в регионе себя вести. Хамили. Нападали на женщин. Матерились. Сгоняли девушек с мест.

Простой парень сделал им замечание. На него накинулись толпой — вот так доблесть! Один тут же стал снимать происходящее на смартфон — хвастаться, что ли, «герой» собрался? Чем? Тем, что трое — на одного?

Парню сломали нос, повредили лицо, голову. Он в больнице. Врачи думают ставить лицевую металлическую пластину. Спасибо, что жив.



Фото: Соцсети

Женщина, нажавшая тревожную кнопку в вагоне, побежала вслед за преступниками. Их задержали, вменяют почему-то Хулиганство, хотя всем очевидна другая статья УК — Покушение на убийство организованной группой лиц.

Надеюсь, переквалифицируют.

Но у меня тут вопрос — не удивляйтесь! — к ДепТрансу и Московскому метрополитену.

Ребят, у вас много денег. Реально много. Как такое могло вообще произойти в месте, которое обязано быть самым защищённым в столице?

Почему после нажатия тревожной кнопки в вагоне, на станции преступников не ждал наряд вооружённых охранников? Почему в каждом составе нет группы быстрого реагирования? Парня избивают достаточно долго, чтобы сопровождавшие могли бы успеть их обезвредить.

Если вы не врубаетесь, что метро должно быть полностью безопасным для граждан, то не пора ли вам подыскать другую работу?

Как вы считаете, кто должен нести ответственность за подобные происшествия?

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