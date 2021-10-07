Мнение: О полном пролёте преемника Путина

Некоторым кажется, будто нынешнему российскому президенту Владимиру Путину сам чёрт ворожит. Уж сколько народа прогнозировало и его уход – то ли в добровольную отставку, то ли в мир иной, – и развал России по причине коллапса сырьевых цен и обострения межнациональных противоречий, а всё не то… Даже #нефть вопреки всем ожиданиям торгуется уже по 80+ долл. за баррель (самые смелые прогнозы на текущий год были в районе 65 долл.), добавляя казне лишних денег. И некоторые уже верят в 100+ долл./баррель.

Катастрофические сценарии опять отменяются, в общем… На ближайший год-два.

Но штука в том, что чем выше цены углеводородного сырья, тем сильнее мотивация вкладываться в разработку альтернативных источников энергии. Возобновляемых – в первую очередь. Пусть они сейчас ещё далеки от эффективности, пусть пока имеют много слабых и узких мест как по технологиям, так и по экономике. Но джинн выпущен из бутылки.

И тут самое время вспомнить, как в XIX веке смеялись конезаводчики над первыми автомобилями – шумными, неуклюжими, вонючими и ненадёжными. Менее, чем за полвека всё переменилось. Правда, сказалась ещё и Первая мировая, из-за которой сократились лошадиные табуны. Но и без неё переход к новым технологиям состоялся бы.

Так что тут – вопрос времени, 2035-й год или 2050-й, когда #нефть перестанет быть кормом для стальных коней.

Но проблема не только в этом. За десять последних лет нефтяные запасы России сократились на треть, газовые — на 27,4%, по данным Минприроды. В правительстве намерены восстановить ресурсы за счет трудно извлекаемых запасов, но точка безубыточности их добычи лежит слишком высоко даже по нынешним меркам. В 2010-м российские запасы чёрного золота превышали 28 млрд тонн. Сейчас — чуть больше 19 млрд. Шесть лет назад резервы газа оценивались в 70 трлн кубометров. Теперь — 49,2. За минувшие четверть века разведали в десять раз меньше, чем за предыдущие годы, многие еще советские месторождения истощаются, сообщают в «Росгеологии». По их оценкам, всех резервов газа хватит на 70 лет, нефти — на 30. Но рентабельных – на вдвое меньший срок.

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