Путин: ЕС пытается сохранять углеродную нейтральность за наш счет

Страны Европы надеются сохранять углеродную нейтральность за счет России, сообщил российский президент Владимир Путин.

На совещании по развитию энергетики глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил главе государства, что «выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в РФ 13%». «Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность», – цитирует Ковальчука РИА «Новости».

«Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке», – ответил Путин.

Также в среду Путин отметил, что РФ была и остается надежным поставщиком газа для своих потребителей в Европе и Азии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года.