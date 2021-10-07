 

Путин предложил площадку по продаже дополнительных объемов газа для Европы

07.10.2021, 2:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин на совещании по развитию энергетики указал вице-премьеру РФ Александру Новаку, что объемы предложения газа на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге.

«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», – приводит его слова РИА «Новости».

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.

В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.



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