Россия обвинила США в нарушении обязательств по нераспространению ЯО

США в нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия занимаются модернизацией американских нестратегических ядерных вооружений в странах Европы, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

«В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведется его модернизация, включая средства доставки. В обход договора продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО с участием неядерных членов альянса», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями.

Накануне в администрации президент США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты рассчитывают обсудить с Россией все новейшие ядерные вооружения и средства доставки.

В прошлую пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.

Напомним, первой инициативой AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. США решили передать ей технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о размещении в Австралии американских ядерных ракет.

Китай выразил серьезную обеспокоенность в связи с планами США и Британии помочь Австралии в строительстве АПЛ и объявил этот шаг актом распространения ядерного оружия.