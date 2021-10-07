«Разрыв пуповины»

Как крупнейший глобальный сбой в социальных сетях восприняли в США.

Марк Цукерберг. Фото: Getty Images

Землетрясение в Facebook и связанных с ней Instagram, WhatsApp и Messenger длился 6 часов. Это крупнейший сбой в работе этой платформы начиная с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего тогда пострадали около 80 млн пользователей.

Сейчас говорят о сотнях млн пользователей: кто-то не мог связаться в сервисах WhatsApp и Messenger, у кого-то сорвались трансакции и видеоконференции, а где-то сотрудники не могли зайти в офисы из-за того, что не работали электронные пропуска. И, конечно, «пострадали котики» в Instagram. В общем, почти весь мир заметил сбой.

В этот раз были затронуты не десятки миллионов, а прямо и опосредованно — уже миллиарды пользователей. Из-за резкого роста подключений ухудшилась работа Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat, 40% пользователей Netflix сообщили о проблеме при воспроизведении видео, 36% — об отсутствии доступа к сайту. В то же время 55% пользователей Playstation рассказали о проблемах подключения к сервису.

Любопытно, что сначала Twitter иронизировал: «Привет почти всем!» Сообщение собрало 3 млн лайков. Оказалось, что рост числа пользователей и здесь вызвал проблемы. «Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно, — написали представители этого сервиса позже. — Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. В результате у некоторых из вас могли возникнуть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений. Простите!» Технический директор Facebook Майк Шрепфер и глава Instagram Адам Моссери вынуждены были объясняться с пользователями тоже в «Твиттере».

Последствия

Сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector сказал о 14 млн жалоб. По данным сервиса, больше всего их поступило из США (более 1,7 миллиона) и Германии (1,3 миллиона). За ними следуют Нидерланды (915 тыс. обращений), Великобритания (789 тыс.) и Италия (400 тыс.). РФ в списке нет.

Согласно отчету Global Web Index о тенденциях пользователей социальных сетей за 2020 год, в семи странах, включая Кению, Малайзию и Колумбию, более 90% жителей в возрасте от 16 до 64 лет являются ежемесячными пользователями WhatsApp. На Ближнем Востоке, где общественность и правительства в значительной степени полагаются на Facebook и WhatsApp, их отключение означало почти полный обрыв связи.

Телефонные звонки и текстовые сообщения в таких странах, как Ливан и Иордания, стоят дорого, поэтому пользователи особенно часто обращаются к WhatsApp. Приложение также предлагает зашифрованные голосовые вызовы, а это важная функция в регионе с жестким правительственным надзором.

В некоторых странах, включая Ливан, политические и публичные объявления делаются почти исключительно через Facebook.

Проблемы не ограничивались внешними пользователями. Внутренняя коммуникационная платформа Facebook Workplace вообще не работала на протяжении большей части рабочего дня, сказал сотрудник компании на условиях анонимности, потому что он не был уполномочен говорить публично.

В результате сбоя акции Facebook упали на 5%, а основатель компании Марк Цукерберг обеднел на $6,6 млрд.

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген на выступлении в Конгрессе США. Фото: Getty Images

Беда не приходит одна. В понедельник с 11.40 до 6 вечера, по времени восточного побережья США, длился сбой, а во вторник, утром, в американском Конгрессе показания давала бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Она предоставила тысячи страниц служебных документов, на основе которых издание Wall Street Journal опубликовало крупнейшее расследование Facebook Files о том, как крупнейшая платформа соцсетей, выстраивая свою внутреннюю политику с целью привлечения прибылей, меняла алгоритмы, распространяя все более рискованный контент, чтобы привлечь больше молодежи, даже детей. Во всяком случае, как утвеждает очередная разоблачительница Фрэнсис Хауген (до нее были другие, уже выступившие в комитетах Конгресса), компания сама не может справиться с серьезными проблемами размещения контента, нужен контроль законодателей в виде новых правовых актов против дальнейшей политической поляризации и токсического воздействия социальных сетей — более агрессивного и вызывающего, чем раньше. Американские конгрессмены испытали эти последствия, можно сказать, на собственной шкуре: 6 января, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий. А Фрэнсис Хауген нашла еще один изъян Фэйсбука: культ красивого тела, миллионы прошедших через фотошоп снимков, по ее мнению, резко негативно влияют на женщин и девочек-подростков, вызывая у них депрессию и развивая комплексы.

Это не хакеры

Причиной сбоя стало «неправильное изменение конфигурации», которое повлияло на поток информации между маршрутизаторами и центрами обработки данных, говорится в заявлении Facebook. Проблема имела «каскадное влияние» на способы связи центров обработки данных компании, в результате чего сервисы перестали работать. Также в Facebook заявили, что у них нет доказательств того, что данные пользователей «были скомпрометированы», т.е. попали в чужой доступ.

Как отмечают американские СМИ, Facebook может похвастаться 3,5 миллиардами пользователей в своих дочерних компаниях, включая Instagram, Messenger и WhatsApp, и его охват настолько велик, что отключение Сети было воспринято как главная новость во всем мире. Для млн людей в развивающихся странах обвал стал разрушительным и даже «опасным для жизни» прерыванием работы платформы, которая стала основной для бизнеса, общественной жизни и управления государственными услугами.

Но и в США, особенно для национальных меньшинств, соцсети играют особую роль. Марица Феликс, основательница испанского новостного провайдера Conecta Arizona в WhatsApp, который читают семьи латиноамериканских мигрантов из Феникса, сказала газете «Вашингтон пост», что многие пользователи в ее аудитории сравнили отключение Сети с «разрывом пуповины»: «WhatsApp — это платформа для обмена сообщениями, которую предпочитает моя община.

Мы используем WhatsApp для бизнеса и развлечений… даже для того, чтобы влюбиться».

Фото: Getty Images

В понедельник, вечером, когда платформа и сервисы вновь заработали, взял слово Марк Цукерберг: «Приносим извинения за сегодняшний сбой — я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам небезразличны». Даже несмотря на спад в понедельник, рыночная капитализация Facebook (почти 920 млрд долларов) делает его одной из самых дорогих компаний мира.

Многочасовое отключение ФБ снова пролило свет на огромные возможности и связанную с ними ответственность компании, которые сейчас изучают американские регулирующие органы и конгрессмены после новых разоблачений осведомителя Фрэнсис Хауген, которая утверждает, со ссылкой на десятки тысяч служебных бумаг, что Фейсбук «проявлял халатность» в устранении насилия и дезинформации со своей платформы. Бывший менеджер компании подала официальную «жалобу осведомителя» в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Как отмечают американские СМИ, новое антимонопольное законодательство Соединенных Штатов, обширное антимонопольное дело, возбужденное Федеральной торговой комиссией США, и законы в Европе, которые еще предстоит принять, могут серьезно повредить бизнесу Цукерберга.

Откликнулся и Белый дом — не на технический сбой, а на новые обвинения. Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что президент Байден поддерживает «фундаментальные реформы» после того, как в новостях были подробно изложены заявления Хауген. «Это лишь последнее из серии откровений о платформах социальных сетей, которые дают понять, что саморегулирование тут не работает», — сказала Псаки.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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