 

Полиция Техаса объявила в розыск ранившего четверых подростков

07.10.2021, 1:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ одной из школ американского штата Техас произошла стрельба, минимум четверо получили ранения, ведется розыск подозреваемого стрелка, сообщил представитель полиции штата.

Происшествие случилось из-за драки между учениками, правоохранители ведут розыск стрелявшего подростка, он уехал на машине с места преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

«Я могу сообщить о четырех пострадавших. Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался, трое госпитализированы», – сказал сообщил помощник начальника полиции города Арлингтон Кевин Колби.

Он пояснил, что в числе пострадавших – трое школьников, а также мужчина более старшего возраста, возможно, учитель. Стрельба произошла в старшей школе Арлингтона.

В конце сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в российском Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.



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