 

Сингапурский ученый предупредил о возможном появлении нового коронавируса

07.10.2021, 1:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоронавирус Sars-CoV-2 может перейти от человека обратно к животным, а после серии мутаций снова вернется к человеку как новейший коронавирус Sars-CoV-3 и вызовет новую пандемию, сообщил профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU, информирует газета Straits Times.

Профессор напомнил, что новый коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии. «Случаи перехода коронавирусной инфекции с человека на животное тоже известны, за время пандемии неоднократно зарегистрированы случаи, когда домашние животные заражались коронавирусом от своих хозяев. Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, а его подбирает и съедает летучая мышь», – передает РИА «Новости».

В таком случае коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Один из этих вирусов может попасть к человеку и вызвать новую пандемию, став новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.

«Это может произойти, например, на американском континенте, где коронавирус Sars-CoV-2 в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей, как это происходит в Азии», – добавил профессор.

Ван Линьфа предложил тщательное отслеживание новых вирусов, появляющихся в популяциях летучих мышей и других диких животных, и разработку более надежной системы постоянного наблюдения за вспышками инфекционных простудных заболеваний в мире.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в РФ пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли.



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