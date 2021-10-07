НАСА впервые протестирует защиту Земли от астероидов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, информирует газета The Washington Post.

Отмечается, что американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, передает ТАСС.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск).

Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику.

Ранее астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА.