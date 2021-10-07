Мнение: Террористы

Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, зараженных коронавирусом, чтобы еще больше распространить заболевание. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков в интервью "Российской газете". "Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами", — сказал он.

Трудно сказать, в курсе ли индийские спецслужбы, что они выявили подобные теракты (может, просто местная ретивая полиция хватала кого, кто чихнул без маски), но сам по себе заход и обсуждение аж на российском Совете безопасности этой темы – не совсем идиотизм. Хотя внешне и не отличить.

Смысл простой – приравнять невакцинированных к террористам. Если прямо сейчас это сделать непросто (еще около половины взрослого населения страны тогда придется причислять к таковым), то со временем термин "биотерроризм" может быть введен в оборот для того, чтобы объявить войну всем, кого еще не удалось загнать под живительную жидкость. А для этого уже сейчас сформулировать будущий состав преступления, ввести его в оборот, принять поправки в УК – и через годик пожалуйте бриться. Если кто-то рассчитывает, что через годик все давным-давно закончиться, тот сильно ошибается. Они еще только разогреваются.

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