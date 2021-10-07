Мнение: ван дер Верфф выиграл суд у Доброхотова

ван дер Верфф выиграл суд у Доброхотова

Он добился опровержения информации, что публикации о малайзийском Boeing MH17 оплачивало ГРУ.

Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение в пользу Макса ван дер Верффа по делу о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС. Истец просил обязать главного редактора признанного иноагентом The Insider Романа Доброхотова опровергнуть информацию о связи журналиста с российским ГРУ и взыскать с него 2 млн руб. компенсации морального ущерба.

Роман Доброхотов написал в твиттере, что ван дер Верфф якобы распространяет дезинформацию о катастрофе самолете MH17 по заданию Главного управления Генштаба Минобороны. Сам нидерландский журналист утверждал, что «тратил свои деньги на расследование трагедии крушения малайзийского Boeing» без какой-либо компенсации.

Суд обязал Доброхотова опубликовать опровержение порочащей истца информации. Он также взыскал с ответчика 106 000 руб. компенсации судебных расходов и 50 000 руб. за моральный вред. Как сообщила адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич, истец недоволен размером моральной компенсации и будет оспаривать решение в этой части.

Ранее в отношении Доброхотова также возбудили дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). У журналиста прошли обыски. Сам он был вынужден покинуть страну

https://pravo.ru/news/235491/ – цинк

—