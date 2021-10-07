 

Мнение: ван дер Верфф выиграл суд у Доброхотова

07.10.2021, 1:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ван дер Верфф выиграл суд у Доброхотова

Он добился опровержения информации, что публикации о малайзийском Boeing MH17 оплачивало ГРУ.
Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение в пользу Макса ван дер Верффа по делу о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС. Истец просил обязать главного редактора признанного иноагентом The Insider Романа Доброхотова опровергнуть информацию о связи журналиста с российским ГРУ и взыскать с него 2 млн руб. компенсации морального ущерба.

Роман Доброхотов написал в твиттере, что ван дер Верфф якобы распространяет дезинформацию о катастрофе самолете MH17 по заданию Главного управления Генштаба Минобороны. Сам нидерландский журналист утверждал, что «тратил свои деньги на расследование трагедии крушения малайзийского Boeing» без какой-либо компенсации.

Суд обязал Доброхотова опубликовать опровержение порочащей истца информации. Он также взыскал с ответчика 106 000 руб. компенсации судебных расходов и 50 000 руб. за моральный вред. Как сообщила адвокат ван дер Верффа Сталина Гуревич, истец недоволен размером моральной компенсации и будет оспаривать решение в этой части.

Ранее в отношении Доброхотова также возбудили дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). У журналиста прошли обыски. Сам он был вынужден покинуть страну

https://pravo.ru/news/235491/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Мнение: Выставка “Мечты о свободе” в ГТГ временно закрылась

19.08 / Медики: Антибиотики могут снижать эффективность гормональной контрацепции

06.01 / По мере того, как растет понимание масштабов российского кибервторжения, растет и тревога

08.10 / Фирменная челка будет и в модели 2021 года iPhone 13

31.07 / Изменения в iOS 14 сократят эффективность таргетированной рекламы в Facebook

01.04 / Политолог Карбалевич об анонсе переговоров властей Белоруссии с оппозицией: Москва предупреждает Лукашенко

30.10 / Правовая самоизоляция

07.05 / США перебрасывают новые силы в Дейр эз-Зор из Ирака

12.02 / Шоковая терапия, акт второй

02.05 / На открытии аллергологического отделения больницы Собянин подарил пациентам букеты амброзии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика