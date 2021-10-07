“Укрпошта” выставила на аукцион более 1600 раритетных автомобилей. Самое старое авто – 1968 года выпуска

Среди автомобилей, которые “Укрпошта” будет реализовывать, – BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980–1990 годов выпуска, а также экземпляры, выпущенные в советское время, – ЗИЛ, КамАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ и трактора.

Самое старое авто – “ЗИЛ-ММЗ 555” 1968 года выпуска.

“Укрпошта” проводит аукцион на электронной площадке ProZorro, лоты сформированы по областям.

Отмечается, что оценочная стоимость всех автомобилей составила 10,9 млн грн без НДС.

“Все это “народное достояние”, которое составляло более 30% автопарка на момент моего прихода в 2016 году, собиралось годами и никогда не списывалось… В 2016 году было приобретено более 3 тыс. новых машин. Средний возраст машин снизился с 15 до семи лет”, – написал в Facebook гендиректор “Укрпошти” Игорь Смелянский.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/4993180410711588

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