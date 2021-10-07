Россия оценила прагматизм США по вопросам стратегической стабильности

Россия видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена в вопросах стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова.

«Отмечаем проявление здорового прагматизма со стороны новой американской администрации. РФ и США удалось прийти к важным и конструктивным решениям – был продлен на пять лет договор СНВ-3», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями.

В качестве другого примера дипломат привел заявление по итогам российско-американского саммита в Женеве в июне о недопустимости ядерной войны. Ермаков добавил, что Москва со своей стороны осознает ответственность за укрепление глобальной безопасности и продвигает в жизнь меры, направленные на «сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями».

«Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ в рамках декларируемого «соперничества великих держав», – отметил дипломат.

Он указал, что развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за выхода из него США при поддержке НАТО сделал реальной угрозу появления американских ракет данного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Другим негативным фактором, продолжил российский дипломат, остается деятельность США по созданию глобальной системы противоракетной обороны в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи, выход Вашингтона из Договора по открытому небу.

Ермаков добавил, что, несмотря на это, РФ все же рассчитывает на «конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций», но на основе взаимного учета интересов и всех значимых факторов стратегической стабильности.

Накануне в администрации Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран».

В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».

Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у РФ и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что РФ и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).