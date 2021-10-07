В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена в Риме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не станет выступать с предсказаниями относительно возможности встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена во время саммита Группы двадцати в Риме в конце октября.

«У меня нет никаких прогнозов для вас относительно двусторонних встреч. На данный момент мы все еще прорабатываем их на ежедневной основе», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Байден и Путин встретиться на полях саммита G20 в Риме, который запланирован на 30–31 октября.

Псаки также отметила, что американская сторона не ожидала мгновенных результатов от встречи Путина и Байдена в Женеве в июне. «Что касается того, в какой степени была конструктивной эта встреча с президентом Путиным, как он [Байден] и сообщил тогда, мы не ожидали, что это будет поворотным моментом, что все сразу же станет отлично в отношениях. Это не так, – сказала пресс-секретарь Белого дома. – У нас по-прежнему остается озабоченность, но это была возможность выразить ее на высоком уровне, посмотреть, что можно сделать в связи с этим долгосрочной перспективе». «Так что не знаю, будем ли мы проводить оценки каждый месяц», – добавила Псаки. По ее словам, «по многим затронутым [в Женеве] вопросам продолжается диалог». «Мы по-прежнему пытаемся добиться прогресса», – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко.