 

Мнение: Сборщики дани

07.10.2021, 0:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередной резонансный случай дружбы народов в московском метро. Три приезжих, прибывших в Москву якобы на заработки, зверски избили москвича, вступившегося за девушку, которую храбрые мужчины оскорбляли. Избили настолько жестоко, что обвинение переквалифицировано на покушение на убийство. Заодно при задержании один из них с ножом пытался отбиться уже от полицейских.

Банальный бытовой случай, которые давно стали системой. Дичающие окраины страны делегируют свои архаичные культурные традиции в центральные регионы. Архаизация периферии, ее варваризация — жесткий маркер распада всей ткани государства. Все империи распадались начиная с окраин, путинская Россия не исключение. Точечные задержания и даже посадки ситуацию не могут изменить — проблема системная, проблема не решается на локальных уровнях.

Единственное решение, способное развернуть тенденцию — это изменение вектора антропотоков, не из нищей периферии в центр, а наоборот — из центра на периферию. Это возможно, когда в стране происходит развитие, когда центр создает на окраинах страны новые фронтиры, куда перемещаются производства, образование, культура, общенациональные коды и язык. Когда уровень населения периферии подтягивается до растущего уровня производственных отношений.

Но, понятно, для этого требуется ключевое условие — рост развития страны в целом. Экспортировать рост промышленности на окраины можно только в одном случае — если производство растет в целом по стране. Не на сайте «Сделано у нас», а в реальности.

Если этого нет, то вариантов тоже нет: центр будет откупаться от периферийных баев и шахов деньгами, на которые будут строиться дворцы для местной знати, конюшни и парки чудовищно дорогих лимузинов, а местное население будет дичать, нищать и ехать в центр — вот только не на заработки, а собирать дань, как старшие. Просто местной знати дань привозят домой, а молодняк едет за ней сам. И собирает, как умеет — через убийства, избиения и издевательства над данниками.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / В Томской области 94-летний ветеран попытался получить от государства квартиру, скрыв пребывание в немецком плену

27.07 / Мнение: Почему капитализм справедливее социализма

11.05 / Склонность собак к агрессии может быть связана с ее породой и опытом владельца

28.11 / При подрыве мины в Карабахе погибли четыре человека

02.04 / Марина Кравец впервые показала дочь

11.09 / Мнение: Дорогой Фейгина

20.01 / Сборная Окрестина победила!

02.06 / Мнение: Что за страна такая…

09.11 / Эксперты предостерегли от спешки при рассмотрении законов об изъятии детей

22.07 / Курорт “Роза Хутор” презентовал экологическую концепцию “Зеленый код”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика