Мнение: Сборщики дани

Очередной резонансный случай дружбы народов в московском метро. Три приезжих, прибывших в Москву якобы на заработки, зверски избили москвича, вступившегося за девушку, которую храбрые мужчины оскорбляли. Избили настолько жестоко, что обвинение переквалифицировано на покушение на убийство. Заодно при задержании один из них с ножом пытался отбиться уже от полицейских.

Банальный бытовой случай, которые давно стали системой. Дичающие окраины страны делегируют свои архаичные культурные традиции в центральные регионы. Архаизация периферии, ее варваризация — жесткий маркер распада всей ткани государства. Все империи распадались начиная с окраин, путинская Россия не исключение. Точечные задержания и даже посадки ситуацию не могут изменить — проблема системная, проблема не решается на локальных уровнях.

Единственное решение, способное развернуть тенденцию — это изменение вектора антропотоков, не из нищей периферии в центр, а наоборот — из центра на периферию. Это возможно, когда в стране происходит развитие, когда центр создает на окраинах страны новые фронтиры, куда перемещаются производства, образование, культура, общенациональные коды и язык. Когда уровень населения периферии подтягивается до растущего уровня производственных отношений.

Но, понятно, для этого требуется ключевое условие — рост развития страны в целом. Экспортировать рост промышленности на окраины можно только в одном случае — если производство растет в целом по стране. Не на сайте «Сделано у нас», а в реальности.

Если этого нет, то вариантов тоже нет: центр будет откупаться от периферийных баев и шахов деньгами, на которые будут строиться дворцы для местной знати, конюшни и парки чудовищно дорогих лимузинов, а местное население будет дичать, нищать и ехать в центр — вот только не на заработки, а собирать дань, как старшие. Просто местной знати дань привозят домой, а молодняк едет за ней сам. И собирает, как умеет — через убийства, избиения и издевательства над данниками.

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