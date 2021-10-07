Мнение: “Так называемые анонимные комментаторы”

По делу об "анонимных" комментаторах глумившихся над погибшим в Минске офицером КГБ Белоруссии задержано уже 136 человек, которые проходят подозреваемыми по уголовному делу сразу по двум статья УК Белоруссии.

Вас предупреждали! «Все кто сделал «хайп» на горе семьи офицера, будут найдены»

Как сообщалось ранее, 28 сентября при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Комитета государственной безопасности. Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для «хайпа». В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети Интернет.

В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136, так называемых, «анонимных комментаторов». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные в том числе на установления всех фактов противоправной деятельности каждого фигуранта для дачи окончательной правовой оценки их действиям и предъявления обвинения.

Правоохранительными органами продолжается работа по установлению подобного рода преступлений и выявлению лиц к ним причастных.

https://t.me/skgovby/5414 – цинк

По 130-й можно получить до 5 лет тюрьмы, по 369-й до 3 лет тюрьмы.

А ведь ранее уже неоднократно предупреждали, что именно этим будет заканчиваться, тем более, что анонимность в интернете ныне фактически отсутствует.

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