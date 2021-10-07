 

В Полтавской области археологи обнаружили редкие украшения скифского периода

07.10.2021, 0:30, Новости дня
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Украшения нашли в этом году во время раскопок грунтового могильника на Барвинковой горе.

Сотрудники заповедника отметили, что ранее подобных украшений на территории “Бельска” археологи не находили. Их представят в экспозиции музея Бельского городища. 

https://www.facebook.com/bilskgelon/posts/275153697944189

Как рассказал “Укринформу” старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Денис Гречко, обнаруженные подвески были изготовлены приблизительно в IV столетии до нашей эры. Еще что-то сказать о них можно будет только после тщательного изучения археологами и специалистами.

Контекст:

Бельское городище – древнее поселение, расположенное вблизи села Бельск Котелевского района Полтавской области. Входит в группу памятников времен скифов.

Городище было создано в период с VIII до начала III столетия до нашей эры. Ученые считают, что Бельское городище является древней столицей – городом Гелеоном, который упоминается в одной из книг древнегреческого историка Геродота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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