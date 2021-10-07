На разработку и модернизацию “Дії” потратили 76 млн грн – Минцифры

Отмечается, что из госбюджета было использовано 48,4 млн грн, 27,6 млн грн – грантовых средств.

Так, в рамках проекта TAPAS (при поддержке правительства США) в 2019 году выделили 7,64 млн грн, в 2020-м – 6,4 млн грн, в 2021 году – 3,6 млн грн.

В рамках проекта EGAP (при поддержке правительства Швейцарии) в прошлом году было потрачено почти 5,78 млн грн, в этом году – 3,9 млн грн.

Кроме того, в рамках проекта “Поддержка DIA” (от правительства Королевства Швеция) в 2021 году было выделено почти 300 тыс. грн.

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении “Дія” сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

С 24 сентября на портале “Дія” можно получить “желтый” COVID-сертификат.

В “Дії” появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами, сообщали 30 сентября в Минцифры.

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