 

С начала года правоохранители Белоруссии изъяли около 2 тыс. единиц оружия

07.10.2021, 0:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа девять месяцев текущего года в Белоруссии изъято около 2 тысяч единиц оружия, включая нелегальное, рассказал заместитель министра внутренних дел стран Геннадий Казакевич.

С 4 по 8 октября правоохранители Белоруссии проводят комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов «Арсенал». «Цель предельно проста и понятна – обеспечить общественный порядок и безопасность наших граждан. Только за девять месяцев этого года мы изъяли более 600 нелегальных стволов и еще 1400 стволов – у тех граждан, которые сознательно нарушают требования закона об оружии», – сказал он в эфире телеканала ОНТ, передает РИА «Новости».

Замглавы МВД рассказал, что смерть сотрудника КГБ во время проведения спецмероприятия в конце сентября внесла определенные коррективы в проведение кампании «Арсенал». Он подчеркнул, что «оружие – это не игрушка, а источник повышенной опасности».

«Те люди, которые этого не понимают, на руках стволы держать не должны», – добавил Казакевич.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется.



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