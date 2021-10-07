 

Эксперт предупредил о риске тяжело заболеть гриппом переболевшим COVID

07.10.2021, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПеренесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, не соблюдающие меры безопасности, могут тяжело заболеть гриппом, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-24».

«Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <…> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом», – приводит ТАСС слова Семенова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой зимой РФ столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Лещенко: Санкции против каналов Медведчука принимались молниеносно из-за ситуации в РФ и после звонка Блинкена

02.09 / Депутата КПРФ пристыдили за безразличие к избирателям

24.07 / Подросток зарезал юношу у магазина в Петербурге

03.02 / Джавадов: У Зеленского хватило мужества для удара по интересам кума президента России, чего не скажешь о Порошенко

22.09 / Лавров объяснил, почему Москва поддержала идею Лукашенко о новой конституции

21.12 / Der Standard – Apple закрывает часть магазинов в США и Великобритании

09.07 / Решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США объяснили психическим расстройством

06.06 / В США сделали более 300 млн прививок против COVID-19

20.10 / США не приняли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

24.11 / СМИ заявили, что Шокин, Луценко, Кулик, Деркач и Дубинский считаются главными врагами Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика