Эксперт предупредил о риске тяжело заболеть гриппом переболевшим COVID

Перенесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, не соблюдающие меры безопасности, могут тяжело заболеть гриппом, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала «Россия-24».

«Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <…> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом», – приводит ТАСС слова Семенова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой зимой РФ столкнется с двумя новыми штаммами гриппа, люди, перенесшие недавно коронавирус, сильнее подвержены заболеванию гриппом всех штаммов.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты по одновременному введению вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживающие.