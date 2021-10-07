 

Авиалайнер с неисправными двигателями экстренно сел в Шереметьево

07.10.2021, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСамолет Airbus A350 совершил посадку с неполадкой в управлении тягой двигателей в подмосковном Шереметьево, сообщили в авиационных службах.

«В аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus A350, пилоты сообщили о проблемах с тягой двигателей. Посадка прошла штатно», – приводит слова источника ТАСС.

Самолет следовал рейсом из Мале, столицы Мальдив.

Напомним, 3 октября в двигателе взлетающего самолета на востоке США произошел пожар из-за столкновения с птицей. Кроме того, 24 сентября отправлявшийся с Кубы в Россию самолет в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе столкнулся со стаей птиц. Еще один похожий инцидент произошел 16 сентября, когда самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Антальи в Петербург, попал в стаю птиц, из-за чего один из двигателей лайнера получил повреждение. 15 сентября самолет авиакомпании «Россия» с неисправным двигателем аварийно сел в Петербурге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Перед тем, как повысить экологический налог, надо позаботиться, чтобы он направлялся исключительно на экомодернизацию – эксперт

21.07 / Ученые из Сибири пытаются создать космическую теплицу

30.07 / В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

19.09 / В трагическую для Польши годовщину Валенса выложил фото с советскими солдатами

24.07 / В Китае в результате пожара на складе погибли не менее 14 человек

21.04 / Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии

22.02 / Ford озвучил дату старта реализации габаритного кросса Equator

01.07 / Пекин предложил охваченным хаосом США попробовать ввести санкции против Гонконга

28.01 / Умер Василий Лановой

05.10 / Стали известны сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика