 

Праздник Мирожской иконы Божией Матери: традиции и приметы 7 октября

07.10.2021, 0:08, Разное
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История

Согласно преданию, Мирожская чудотворная икона Божией Матери появилась в Спасском Мирожском монастыре во Пскове в 1198 году. Минуло четыре века и в 1567 году, когда в окрестностях свирепствовал мор, верующим явилось знамение. 24 сентября (7 октября по новому стилю) у написанной Богоматери ручьем начали литься слезы. С тех пор через эту икону Матерь Божья явила множество благодеяний. После этого в этот день верующие отмечают церковный праздник в честь Мирожской иконы Божией Матери.

Фекла Иконийская

Существует еще один ответ на вопрос, какой сегодня православный праздник. 7 октября (24 сентября по старому стилю) отмечается день памяти первомученицы Феклы Иконийской. Эта святая родилась в 30-е годы I века в Иконии. Девушку пытались казнить за отказ от брака, однако раз за разом расправа срывалась. Позже апостол Павел напутствовал на обучению людей Божьему слову. Умерла она в в сирийской Селевкии в возрасте 90 лет.

Что нельзя делать 7 октября

В 2021 году 7 октября выпадает на четверг. Это не постный день, никаких ограничений в пище православный праздник в честь Мирожской иконы Божией Матери не предполагает. Специфических запретов, рожденных народной средой, также не сохраняется.

Приметы и традиции

На Руси этот день называли День Феклы Заревницы. В народном сознании церковный праздник поминовения Феклы Иконийской совместился со славянской традицией собираться у костров перед молотьбой хлеба. Название Заревница появилось из-за пожаров, которые нередко сопровождали этот праздник.

Народная традиция велит женщинам 7 октября обязательно попрясть, хотя бы немного. Впрочем, основное внимание уделяли молотильщикам хлеба. Работникам варили особую кашу, пока сами они были заняты в овине.

  • Приметы гласят, что 7 октября ночи особенно темны.
  • День Феклы Заревницы считается последним, когда можно было собирать белые грибы.
  • Если 7 октября гремит гром, то зима будет короткой, снежной и теплой.
  • Если на небосводе быстро восходит яркое солнце, то погода будет меняться.


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