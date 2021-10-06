Разумков – Корниенко: Почему вопрос назначения руководителя аппарата Рады возник как шантаж – “или назначь нашего, или мы тебя снимать будем”?

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко спросил Разумкова, почему за время его пребывания на посту спикера Рады не назначили постоянного руководителя аппарата Рады.

“Руководитель аппарата не является политической должностью. Аппарат Рады не является аппаратом главы Верховной Рады. Уйдет глава – аппарат останется”, – сказал он.

Далее Разумков задал вопрос Корниенко, сколько лет нет постоянного руководителя аппарата.

“Вы не знаете. Второй вопрос. Почему вопрос о назначении руководителя аппарата Рады возник как шантаж – “или назначь нашего, или мы тебя снимать будем”? Я на шантаж не велся и вестись не буду, извините. Или я соврал, что-то не так сказал?” – продолжил Разумков.

После этого спикер парламента добавил, что Арахамия прислал ему письмо с текстом: “Или назначай, или мы тебя снимаем”.

“Ну снимайте. Но я аппарат обижать не дам. Люди работают круглосуточно. Я объясню, почему у вас претензии. Мы когда шли [на парламентские выборы], рассказывали, что у нас не будет спама законодательного. Мы как рассматриваем законы? Все в первом чтении идут по сокращенной процедуре. Мы работаем в три раза быстрее. Сколько раз я на совещаниях говорил “работайте в комитетах и снимайте более половины правок”?” – заключил спикер Рады.

Контекст:

Фракция “Слуга народа” на заседании 20 сентября рассмотрела вопрос о кандидатах на должность главы аппарата Верховной Рады. Тогда рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты от “Слуги народа” Александр Копыленко и Павел Фролов.

Штучный уволился летом 2020 года спустя год работы на этом посту. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность. Сейчас врио главы аппарата Рады – Михаил Теплюк.

По данным “Украинской правды”, Штучного хотят вернуть на прежнее место работы. Это вызвано конфликтом с Разумковым, который обострился, в частности, из-за законопроекта о деолигархизации, отметило издание.

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