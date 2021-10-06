Главу “Укрэксимбанка” отстранили, в Бабьем Яру прошла церемония памяти при участии трех президентов, цена на газ приближается к $2 тыс. Главное за день

Главу “Укрэксимбанка” отстранили

После появления восстановленного видео конфликта главы “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера и журналистов “Схем” (“Радіо Свобода”), в ходе которого у журналистов силой отбирали технику и стирали записи, позиция банка изменилась.

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

Сам Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента и извинился перед журналистами, заявив, что события в его рабочем кабинете “стали шоком и для него”.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция приобщила к материалам расследования видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. В полиции также переквалифицировали дело по более суровой статье.

Столичная прокуратура подготовила двум лицам подозрение по делу о нападении на съемочную группу “Схем”.

В Нацбанке и Офисе президента также отреагировали на ситуацию, назвав ее недопустимой.

В Украину прибыл президент Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом. Он посетил место трагедии в Корюковке Черниговской области и обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Донбассе и вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

В Бабьем Яру прошла торжественная церемония памяти о 80-летии трагедии

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” провел торжественную церемонию в честь погибших 80 лет назад в Бабьем Яру.

В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер. Вступительное слово произнес основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.

Во время мероприятия открыли мемориальный объект “Кристаллическая стена плача” художницы Марины Абрамович.

Государственный симфонический оркестр Германии исполнил 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича “Бабий Яр”, написанную им в 1962 году на основе одноименной поэмы Евгения Евтушенко.

Также 6 октября Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру.

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды

Цена на газ на Лондонской бирже 6 октября обновила исторический максимум, достигнув $1976 за 1 тыс. м³. В течение дня она упала до $1700 за 1 тыс. м³.

В Европе усиливается энергетический кризис, промышленные предприятия закрываются из-за рекордных цен на газ, сообщило агентство Bloomberg.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинили Еврокомиссию в повышении цен на энергоносители.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Бенджамин Лист из Германии и британско-американский ученый Дэвид Макмиллан. Премию присудили “за развитие асимметричного органокатализа”, которое, как пояснили в жюри, “подняло молекулярное строительство на совершенно новый уровень” и “не только сделало химию экологичнее, но и упростило производство асимметричных молекул”.

Шмыгаль заявил о рекордной средней зарплате в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что размер средней заработной платы в стране сейчас выше $500 (согласно сегодняшнему курсу Нацбанка, это 13 210 грн) и это “абсолютный рекорд для нашего государства”.

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