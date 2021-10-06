На матч отбора на ЧМ 2022 Украина – Босния и Герцеговина будут пускать только вакцинированных или с тестом на COVID-19

Отмечается, что на матче организаторы ожидают до 20 тыс. болельщиков.

“Постановление Кабмина №1236 предусматривает возможность проведения указанных спортивных мероприятий, под которые подпадает футбольный матч, в рамках “желтой” зоны с заполненностью стадиона, или спортивной арены не более 2/3. В то же время мы четко понимаем, что мы фиксируем ухудшения эпидситуации в области”, – подчеркнул первый замглавы Львовской облгосадминистрации Андрей Годик.

Для соблюдения карантинных норм во время поединка пускать зрителей будут только при наличии:

отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала матча;

экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

документа о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Также организаторы напоминают, что на стадионе во время матча болельщики должны находиться в масках, а при входе на арену каждый будет проходить температурный скрининг, и показывать документы, удостоверяющие личность.

Продажа билетов на матч Украина – Босния и Герцеговина происходит исключительно онлайн.

Контекст:

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября во Львове на стадионе “Арена Львов” в 21:45. Перед этим, 9 октября национальная команда Украины проведет поединок в Хельсинки против сборной Финляндии.

В группе D отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре сборная Украины провела пять матчей и все завершила вничью. В активе украинцев пять очков, как и у Финляндии, – обе команды делят второе-третье места.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В связи с распространением мутации коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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