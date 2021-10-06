Осужденный за грабеж заключенный сбежал из колонии под Ульяновском

Заключенный колонии-поселения (КП) №5 УФСИН по Ульяновской области сбежал с производственного объекта, сообщили в пресс-службе управления.

«УФСИН разыскивает Милохова Дмитрия Владимировича, 4 июля 1992 года рождения, который 4 октября самовольно покинул территорию производственного объекта КП-5. Он осужден по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия» к лишению свободы сроком на три с половиной года… По имеющейся информации, направился из Димитровграда Ульяновской области в Самару», – приводит слова источника в пресс-службе управления РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что у осужденного есть татуировки на плече, грудной клетке, кисти правой руки, он может выдавать себя за немого и общаться с людьми путем написания текста на листе бумаги. В момент побега был одет в серую кофту, черные штаны и серые кроссовки.

Источник в силовых структурах пояснил, что заключенный сбежал не с территории колонии-поселения, а покинул производственный объект в Димитровграде, где он в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ был трудоустроен.

«В течение дня сотрудники колонии проверяют, чтобы осужденные были на рабочем месте, но во время очередной такой проверки сотрудник обнаружил отсутствие этого осужденного, после чего начались поиски», – сказал он агентства.

Напомним, 18 сентября полиция задержала в Тюмени осужденного за жестокое убийство заключенного, сбежавшего из местной колонии-поселения. Днем ранее в Омской области задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного.