 

Американский суд разрешил Тинькову доплатить 448 млн долларов налогов

06.10.2021, 23:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова более 448,9 млн долларов в качестве единовременной выплаты в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов, говорится в опубликованных в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния документах.

В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений, передает ТАСС.

В минувшую пятницу Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись выплатить Налоговому управлению Соединенных Штатов 506 млн долларов.

Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.



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