Разумков: Глава Верховной Рады – это глава всего парламента, а не монобольшинства

Ведущий спросил, из-за чего его пути с партией “Слуга народа”, от которой избрался в парламент, разошлись.

“Я шел тем путем, с которым пришел на эту должность. Путь у меня не менялся, это довольно прямая линия, по которой я иду по жизни. А почему у других она пошла зигзагом – это, наверное, не мне отвечать”, – отметил он.

Спикер добавил, что управление Радой забирает много времени и сил.

“Глава Верховной Рады – это [глава всего парламента], а не глава монобольшинства. Я именно поэтому и ушел с должности и предлагал [на замену главу партии “Слуга народа”] Александра Сергеевича [Корниенко]. Потому что я считаю, что этим надо заниматься. До этого претензий со стороны коллег по поводу узурпации моей власти как главы Верховной Рады или даже со стороны оппозиции не так много звучало”, – отметил он.

По словам Разумкова, у него нет подчиненных.

“Народные депутаты все равны. Просто кто-то считает себя равнее других. Но время расставит все на свои места и мы увидим, что такое узурпация”, – заключил он.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У парламентской фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют более 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют Стефанчука. Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

—